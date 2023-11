Un corteo arrabbiato per Giulia Cecchettin. Non Una di Meno: "Non restiamo in silenzio"

Più di mille persone in corteo tra le vie del centro di Pisa per dire basta ai femminicidi, dopo quello della ventiduenne uccisa dall'ex fidanzato

“Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce” è stata l’avvisaglia delle persone che hanno risposto presente alla ‘passeggiata arrabbiata’ indetta dalle attiviste di Non Una di Meno Pisa. Il corteo di più di mille manifestanti è partito nel tardo pomeriggio di lunedì 20 novembre da piazza XX Settembre e ha attraversato le vie del centro cittadino all’insegna della rabbia per il femminicidio di Giulia Cecchettin, vittima numero 105, nel solo 2023, della mano di un uomo violento.

“Questo corteo non è un funerale, non è una commemorazione: oggi siamo qui perché la nostra rabbia cresce ogni volta che la vita di una nostra sorella viene spezzata, che proviamo paura o che ci sentiamo impotenti”: dopo queste prime parole, le attiviste hanno cominciato a marciare per le strade del centro cittadino con il lungo seguito di persone che hanno più volte esposto cartelli con le frasi che stanno segnando il dibattito di questi giorni dopo le parole di Elena Cecchettin, sorella della vittima: “Femminicidio è omicidio di Stato,”; un altro cartello recita “Filippo non è un mostro, ma figlio sano del patriarcato”. In testa al corteo, le parole più riprese nelle ultime ore da una poesia dell'architetta peruviana Cristina Torres-Cáceres: “Se domani non torno, brucia tutto. Se domani sono io, voglio essere l’ultima”.

Non Una di Meno chiede di boicottare il silenzio

La rabbia portata per le strade e urlata dai megafoni è la richiesta di iniziare una ribellione rumorosa, di farsi voci distinte e squillanti contro la violenza di genere sul solco aperto da Elena Cecchettin che ha parlato più volte, con lucidità, a giornali e televisioni, nonostante il momento di dolore privato. Quegli stessi media che hanno ancora una volta consegnato una narrazione fuorviante dell’accaduto: “Vergogna” è stato il coro indirizzato ai giornalisti, a cui si riferisce anche una delle frasi attacchinate sui lungarni durante il tragitto, “Basta romanticizzazione della violenza”, per criticare questo tipo di narrazioni mediatiche errate, come la costruzione di un profilo del femminicida, Filippo Turetta, che ne minimizzava la gravità del gesto compiuto. Durante il blocco temporaneo del traffico su Lungarno Pacinotti per fare un intervento, una delle organizzatrici che ha preso parola ha poi detto: “Se queste persone che stiamo bloccando nel traffico sentono un disagio, ci dispiace ma capiranno che non è niente quando noi veniamo uccise ogni giorno”.

Il corteo ha poi proseguito su via San Frediano per terminare in piazza dei Cavalieri e parte di esso è confluito infine in una seconda manifestazione iniziata alle 19 in Largo Ciro Menotti, promossa da Associazione Consultorio Transgenere, Casa Rifugio Marcella e Pinkriot Arcigay Pisa per la ricorrenza annuale del Transgender Day of Remembrance: "Sono qui presenti anche le persone che hanno marciato fino a poco fa con Non Una di Meno, perché le nostre lotte diverse si uniscono per raggiungere obiettivi comuni" hanno dichiarato gli organizzatori, che hanno acceso una candela per ogni persona uccisa durante l'anno dalla violenza transfobica.

In serata, Non Una di Meno ha diffuso l’appello a non rispettare il minuto di silenzio che si terrà oggi nelle scuole su proposta del ministro Valditara e in Ateneo, uno degli ambienti ritenuto corresponsabile del prodotto culturale nel quale avvengono i femminicidi. Dicono le attiviste: “Responsabile è anche l’universitá che non concede spazi di confronto e di educazione sessuale e affettiva".

Sabato 25 novembre anche Non Una di Meno Pisa prenderà parte al corteo nazionale di Roma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.