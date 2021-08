Delfini al largo di Marina di Pisa

Non capita tutti i giorni di imbattersi in un branco di delfini così numeroso davanti alla costa di Marina di Pisa.

L'avvistamento risale a ieri mattina, 10 agosto, alle 10:00. "Erano una ventina di adulti con un piccolo e inseguivano branchi di sgombri per nutrirsi - ci racconta Massimo che ci ha inviato il video - bellissimo incontro, raro soprattutto vedere a due chilometri da Bocca d’Arno un branco così numeroso".

