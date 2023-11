Inefficiente e carente, così i passeggeri del trasporto pubblico locale (tpl) di Pisa e provincia definiscono il servizio dei bus di Autolinee Toscane delle ultime settimane, tra corse che passano in ritardo o in anticipo e altre che non passano proprio rispetto agli orari prestabiliti.

I problemi segnalati dagli utenti riguardano sia le linee urbane che quelle extraurbane di Pisa e non sono episodici: le segnalazioni arrivate hanno in comune il fatto di verificarsi su base quotidiana.

Le testimonianze degli utenti di Autolinee Toscane sui disservizi del tpl a Pisa

Nel servizio video in apertura di pagina PisaToday pubblica alcune testimonianze raccolte, episodi che sono solo una piccola parte dei disagi vissuti dagli utenti dei bus nei loro spostamenti quotidiani, divenuti insostenibili con la ripartenza delle scuole a settembre in particolare per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado e per chi utilizza il tpl ogni giorno per recarsi al lavoro.

Seguono ulteriori segnalazioni di utenti di Autolinee Toscane giunte in redazione in forma scritta, riguardanti sempre ritardi e mancanza di corse che si ripetono nel tempo da alcune settimane:

Urbano Pisa lam Rossa: ritardi costanti in più fasce orarie; corse che saltano sia in fascia diurna su entrambe le direzioni che in fascia serale in direzione stazione FS

Urbano Pisa linea 16: mezzi obsoleti e ritardi costanti in più fasce orarie

Urbano Pisa linea 13: nelle ultime settimane corse che saltano in più fasce orarie in entrambe le direzioni

Urbano Pisa linea 5 (direzione CEP): su tre corse prestabilite nella fascia oraria 13:00-14:00 la seconda corsa salta molto spesso

Urbano Pisa linea 5 (direzione centro città): ripetuti ritardi in più fasce orarie; talvolta passaggi in anticipo di 4/5 minuti delle corse rispetto all'orario indicato senza attendere l'orario effettivo di erogazione del servizio

Extraurbano linea 010 (Pisa-La Vettola-S.Piero a Grado-Tirrenia-Livorno): direzione Pisa, ritardi ripetuti su più fasce orarie e mezzi obsoleti.

A conferma di quanto emerge dai racconti degli utenti, PisaToday ha intervistato alcune voci istituzionali: la dirigente scolastica del Liceo scientifico 'Ulisse Dini' di Pisa, Alessandra Marrata, che conferma le criticità esistenti; il sindaco del Comune di Calci, Massimiliano Ghimenti, che ha raccontato come le criticità di inizio anno scolastico si siano stabilizzate anche grazie a soluzioni portate dall'amministrazione comunale che rimarrà attenta a nuove segnalazioni affinché venga garantito un servizio efficiente sulle linee 120 e 160 che attraversano il territorio comunale; il presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori, che, oltre a confermare i problemi su alcune tratte extraurbane, fa emergere il tema del nuovo aumento dei prezzi di alcune tratte avvenuto il 1° novembre e non adeguatamente segnalato agli utenti.

L'intervento di Autolinee Toscane

Contattata dalla redazione, l'azienda ha così risposto in merito alla questione dei ritardi e delle carenze di corse che riguardano il trasporto pubblico a Pisa e provincia: "In generale, in questo momento a Pisa vi è una difficoltà derivante da alcuni bus che si sono rotti perché vecchi: quando AT è subentrata nella gestione del tpl due anni fa (il 1° novembre 2021) ha ereditato a Pisa, ma anche nel resto della Toscana, un parco mezzi molto vecchio. L'età media era di 14 anni (in UE l'età media dei bus è sui 6 anni) e quindi si tratta di mezzi che più facilmente possono guastarsi e per i quali a volte è difficile anche trovare pezzi di ricambio".



"Per sopperire a questa situazione - sottolineano dall'azienda di trasporto - AT ha raddoppiato i bus acquistati nel primo anno rispetto agli obblighi contrattuali, con l’ingresso di nuovi 14 mezzi (oltre il 10% rispetto al parco presente), per un investimento di 3 milioni di euro circa. Poi, altri 11 nuovi bus entro dicembre 2023 arriveranno nel territorio pisano (investimento pari a 2 milioni e 400 mila euro circa). Il piano prevede che entro il 2025 l’età media dei bus scenda a 5.65 anni. Infatti, altri 17 nuovi bus arriveranno nel 2024 e altri 51 nel 2025, per un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro. Questo consentirà di non usare più il parco mezzi obsoleto e che necessita di maggiore manutenzione".