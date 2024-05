Festival della Robotica: le innovazioni della ricerca tra intelligenza artificiale e interazione uomo-macchina

Il Festival della Robotica è entrato nel vivo: fino a domenica sarà possibile visitare stand dimostrativi e prendere parte a eventi divulgativi, talk e testare con mano alcune tecnologie tramite simulatori.

'In sintonIA con il futuro' è il claim di questa edizione, un eloquente rimando alla centralità dell'intelligenza artificiale anche nell'avanzamento della ricerca scientifica anche in questo settore, un tema con eventi dedicati muovendosi tra tecnologia ed etica.

Saranno visitabili tecnologie indossabili e robot costruiti per l'utilizzo nei settori più diversi: agricoltura, monitoraggio ambientale, robotica marina, visibili in diverse sedi tra Stazione Leopolda, Canale dei Navicelli, Piazza XX settembre. Per le applicazioni della robotica in medicina c'è un ampio spazio dedicato presso gli Arsenali Repubblicani, dove nella giornata inaugurale di venerdì 24 maggio è stata presentata 'Soft Hand Pro', la mano mioelettrica frutto di un progetto di ricerca collaborativo tra Università di Pisa e Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Al cinema Lumière e al Cinema Arsenale si approfondirà, infine, il rapporto tra tecnologia e cinema e tra tecnologia e letteratura.