La Filcams Cgil a Marina di Pisa per i lavoratori stagionali: "Con il Covid la situazione è peggiorata"

Oggi, mercoledì 28 luglio, nell'ambito dell'iniziativa 'I Nostri Turismi' la sezione locale della Filcams Cgil ha percorso il litorale di Marina di Pisa per distruibuire una cartellina informativa ai lavori stagionali del settore turistico, stabilimento dopo stabilimento. Il contenuto: tutto il materiale necessario per la richiesta della Naspi, l'ammortizzatore sociale della disoccupazione, e i contatti a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio di natura contrattuale e lavorativa. L'obiettivo è infatti quello di informare i lavoratori, spesso giovani, sui propri diritti. Tanto più che con il Covid, spiega Simona Conti della Filcams Cgil Pisa, "la situazione è peggiorata. Vengono fatte delle proposte di assunzione inaccettabili, al massimo ribasso, che impattano negativamente sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici".