Ucraina, Giani: "In Toscana 6900 profughi, rallentano gli arrivi"

La notizia del rallentamento del flusso dei profughi ucraini, comunicata nelle scorse ore dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, "corrisponde anche in Toscana. Siamo a 6.900 profughi. Se fino a quattro, cinque giorni fa il livello di crescita era di 300-350 arrivi al giorno, negli ultimi giorni vediamo un rallentamento con un aumento dei profughi di 100-150 al giorno". Lo dichiara il presidente della Regione e commissario in Toscana all'emergenza umanitaria, Eugenio Giani, a margine di un'iniziativa a Firenze, in merito all'accoglienza degli ucraini. "Dei 6.900 rifugiati il 75% si trova nelle famiglie - aggiunge Giani - è altissima ancora la percentuale di minori che stiamo cercando di controllare nel modo migliore. Stiamo pensando di concentrarci a questo punto anche sui servizi da offrire, ovvero scuola e lavoro, ma è chiaro che la tendenza attuale non porterà più in Toscana a confermare le previsioni di 20-25mila arrivi, con una maggiore concretezza sulle prospettive di pace la situazione si stabilizzerà sui 10mila". (Agenzia Dire)