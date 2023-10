In marcia per la Giornata internazionale della salute mentale, nel ricordo della dottoressa Barbara Capovani

Anche Pisa ha preso parte alle celebrazioni per la Giornata internazionale della salute mentale, che si tiene ogni 10 ottobre fin dal 1992 con lo scopo di diffondere consapevolezza e di abbattere lo stigma nei confronti delle malattie mentali. Quest'anno la World Federation of Mental Health, promotrice della giornata con il sostegno della World Health Organization, ha scelto come tema 'La salute mentale è un diritto umano universale'.

L'associazione 'L'Alba', che dal 2000 opera a Pisa a favore dell'integrazione psico-sociale delle persone che soffrono o hanno sofferto di un disagio psichico o psicologico, ha organizzato una marcia che nella mattinata di martedì ha visto numerosi studenti e studentesse delle scuole secondarie pisane attraversare le vie del centro partendo da piazza Garibaldi per arrivare in piazza dei Miracoli. Lì si sono tenuti due minuti di silenzio in ricordo della dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente lo scorso aprile.

L'altra iniziativa in città è stata promossa dalla Fondazione Onda: un open day di visite psichiatriche gratuite e incontri divulgativi presso l'ospedale Santa Chiara, parte della rete di ospedali 'Bollini Rosa', assegnati dalla fondazione ai presidi ospedalieri che offrono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie ottimizzati per le donne.