Giornata nazionale della salute mentale, a Pisa un convegno per parlare di recupero psico-sociale tramite recovery e auto-aiuto

'Stare nella vita' come antidoto all'emarginazione sociale e supporto tra pari per favorire la recovery nella malattia mentale: è stato questo il senso del convegno 'Servizi per la recovery in salute mentale. Auto-aiuto ed ESP' tenutosi martedì 5 dicembre al Polo Piagge dell'Università di Pisa nella ricorrenza della Giornata nazionale della salute mentale. Il convegno è stato organizzato dall'associazione 'L'Alba' di Pisa, in prima linea per la prevenzione e la promozione della salute mentale grazie a numerosi progetti portati avanti negli anni focalizzati sulla socializzazione, il diritto al lavoro e all'abitare per le persone con grave sofferenza mentale, ma anche tramite seminari di prevenzione e iniziative nelle scuole dedicate a ragazzi e ragazze, una fascia d'età molto sensibile ed esposta allo sviluppo di disagio psicologico.

Gli interventi si sono svolti di fronte a un pubblico eterogeneo, fatto di professionisti della salute mentale, di pazienti, ma, appunto, anche di studenti e studentesse delle scuole superiori del territorio pisano, focalizzandosi su due degli strumenti fondamentali per la recovery in psichiatria, cioè per l'ottenimento di una buona qualità della vita nonostante la coesistenza della malattia mentale: il gruppo di auto-aiuto e il sostegno che chi soffre può ricevere da un suo pari (ESP, 'esperto in supporto tra pari' detto anche 'facilitatore sociale'). Questo convegno, primo di una serie che coinvolgerà molte città della Toscana ha l'obiettivo di sollecitare la riflessione su come attivare una salute di comunità orientata alla recovery ed è in collegamento con la Rete Nazionale ESP, attiva da due anni con il sostegno del Ministero della Salute.

Oltre a essere un valido supporto per i pazienti, che hanno raccontato le esperienze vissute in prima persona, l'auto-aiuto e il supporto tra pari sono realtà sempre più consolidate in molti paesi europei e fortemente sostenute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un momento molto difficile di crisi economica e fragilità organizzativa c'è una strada da percorrere estremamente efficace, anche da un punto di vista economico: l'ESP, infatti, impatta positivamente non solo su se stesso, ma anche su altri utenti dei servizi di salute mentale e sul sistema sanitario. Per questa serie di motivi l'associazione 'L'Alba', tramite le parole della sua presidente, Diana Gallo, chiede che la figura venga riconosciuta professionalmente anche a livello istituzionale.