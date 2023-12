Inaugurato il 'Presepe vivente del lungomonte' di Pugnano

Sabato 30 dicembre i giardini della pieve di Pugnano, frazione del comune di San Giuliano Terme, hanno ospitato il primo appuntamento con il presepe vivente organizzato dall'Unità Pastorale di Quattro Venti in collaborazione con la Fondazione Cerratelli. Nonostante il pomeriggio di pioggia, la comunità del paese e delle zone limitrofe si è riunita per visitare la rappresentazione e per celebrare l'anniversario numero 800 dalla nascita della tradizione del presepe.

Per l'occasione è stato presente all'inaugurazione l'arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. L'appuntamento si rinnoverà sabato 6 gennaio 2024 nello stesso luogo, con ingresso libero e gratuito che permetterà di perpetuare la memoria di un'epoca antica grazie alla ricostruzione di costumi, ambientazioni e mestieri rievocati dall'interpretazione di sessanta figuranti.