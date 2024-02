Uno strumento capace di accrescere l’attrattività del Sistema Universitario Pisano. Viene così presentato lo Sportello Immigrazione della Questura dai tre rettori di Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Università di Pisa che vi hanno lavorato congiuntamente alla Questura di Pisa. L'inaugurazione è avvenuta nella mattina di giovedì 22 febbraio presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant'Anna.

Lo sportello, gestito dalla Questura con il supporto del comparto amministrativo delle istituzioni accademiche, semplificherà le procedure burocratiche per gli stranieri che studiano o fanno ricerca nelle università locali. Sarà aperto ogni mercoledì e ridurrà i tempi di elaborazione dei documenti, migliorando l'efficacia complessiva del processo.

Si tratta di un'iniziativa sperimentale che segue quella già in vigore presso l'Università di Firenze, con una stima di utilizzo del servizio che si attesta intorno alle 1500 persone in un anno: il numero di studenti extra UE che si sono iscritti a uno dei percorsi formativi del Sistema Universitario Pisano conta quasi 800 per l’Università di Pisa, la maggior parte dei quali iscritti ai corsi di studio in lingua inglese; 50 per quanto riguarda i corsi di dottorato della Scuola Normale Superiore; 130 per quanto riguarda i corsi di dottorato e le lauree magistrali congiunte della Scuola Superiore Sant’Anna. A questo numero si deve poi aggiungere quello dei docenti.

"Questo strumento, oltre che essere una risposta doverosa a un'utenza universitaria di alto livello, permetterà di alleggerire la pressione sugli sportelli della Questura che potranno così dedicarsi alle richieste ordinarie. Si tratta di un intervento di sistema che va a beneficio della città intera" ha commentato il dottor Sebastiano Salvo, questore di Pisa.

"Si tratta di un'iniziativa che assume una rilevanza importante anche nel quadro della collaborazione tra le nostre istituzioni a livello locale, perché nasce da uno scambio di comunicazioni talmente denso e costante tra questi uffici che la poposta è partita proprio da loro - ha aggiunto la professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna - la collaborazione tra pubbliche amministrazioni è il futuro, dobbiamo lasciare spazio alla loro intraprendenza e creatività nel trovare delle soluzioni diverse, che non siano rigide nei protocolli che abbiamo sempre seguito perché forse è proprio ciò che abbiamo sempre seguito a non essere più adeguato alle sfide del futuro".

Il servizio si pone a salvaguardia di un diritto umano, quello alla libertà di movimento, secondo il professor Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore. "Il funzionamento di un sistema universitario dipende da questi processi di base. È fondamentale per chi viene a studiare e a fare ricerca a Pisa avere la possibilità di muoversi liberamente, di poter viaggiare senza restrizioni in Europa e di rientrare senza problemi nel proprio paese d’origine”.

Uno strumento risolutivo "dell’espletamento delle pratiche burocratiche che riguardano le persone provenienti da paesi extra UE. Il solo fatto di avere uno sportello che convoglia tutti gli studenti in un unico ufficio e in un unico giorno è un vantaggio notevole per tutto il sistema” è stato il commento del professor Riccardo Zucchi, rettore dell’Università di Pisa, che ha poi sottolineato l'esistenza di una questione rilevante proprio per gli utenti del servizio. "L'ultima manovra finanziaria del governo ha sancito un aumento della tassa di iscrizione al nostro SSN per gli immigrati extra UE che andrà a pesare sensibilmente sulle tasche di molti di questi studenti, che dovranno versare non più 150 euro annui ma 700, e non andrà meglio a dottorandi, ricercatori e docenti per i quali il contributo annuo, con questo adeguamento, si attesterà sulla cifra di 2000 euro. Per alcuni di loro si tratta di un limite invalicabile".

A tal proposito la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane tramite la sua presidente, la professoressa Giovanna Iannantuoni, si è fatta carico di chiedere un colloquio al ministero competente per cercare di ovviare a questo inconveniente che rischia di diventare un'ulteriore barriera a studenti e laureati internazionali che vogliono svolgere la propria attività professionale in Italia.