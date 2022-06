Cascina, a fuoco due baracche di legno: morti due cani

Una lunga colonna di fumo e le fiamme alte che hanno tenuto con il fiato sospeso gli abitanti della zona. Ieri sera, 29 giugno, intorno alle 22.30, un incendio è divampato a Marciana di Cascina, in via Savi Sud, vicino alla superstrada Fi-Pi-Li. Ad andare a fuoco, per cause da accertare, due baracche di legno e lamiera contenenti attrezzature agricole. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che hanno rapidamente domato il rogo. Purtroppo però nell'incendio sono deceduti due cani che si trovavano all'interno delle strutture.