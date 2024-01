'Via D'Achiardi' diventa 'Via Giusti tra le Nazioni' nelle celebrazioni per la Giornata della Memoria

Si è svolta questa mattina, nell’area verde intitolata a Raffaello Menasci, la cerimonia del cambio di denominazione da via 'Giovanni D’Achiardi' a via 'Giusti tra le Nazioni'. L’iniziativa voluta dal Comune di Pisa si è svolta alla vigilia della Giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’olocausto. La decisione di modificare la denominazione era stata adottata circa un anno fa dalla Giunta Comunale.

Alla cerimonia, introdotta dagli inni italiano e europeo cantati dal coro dell’Istituto comprensivo 'Fibonacci', sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, il viceprefetto vicario, Laura Motolese, il Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, il presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Andrea Gottfried, il presidente dell’ANPI sezione di Pisa, Bruno Possenti, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna, e il vicepresidente del Consiglio comunale di Pisa, Antonietta Scognamiglio.

Gli interventi che si sono susseguiti nell'arco dell'ora di durata della cerimonia si sono concentrati sugli avvenimenti che hanno riguardato la città di Pisa nel 1938, quando l'allora rettore dell'Università di Pisa, Giovanni D'Achiardi, fece espellere dall'ateneo studenti e docenti di fede ebraica, tra cui Raffaello Menasci a cui è intitolata l'area verde del quartiere Don Bosco in cui si è tenuta la cerimonia. La richiesta di modificare l'intitolazione della vicina via D'Achiardi è stato un tema caldo in città negli anni scorsi, fino a sfociare in una raccolta firme da 22mila adesioni che è stata poi discussa e approvata in consiglio comunale. Il primo passo è stato quello di intitolare l'area verde, per l'appunto, a Raffaello Menasci un anno fa. Quest'anno, con il cambio di denominazione della via, è stato chiuso il cerchio sulla questione, in nome del rafforzamento della memoria storica su eventi storici di portata mondiale ma che ci toccano da vicino.

"Pisa dimostra da tempo attenzione e affetto verso i testimoni di quella tragica pagina che fu la Shoah e non manca al proprio dovere di trasferire alle giovani generazioni la memoria di quel che accadde perché non si ripeta mai più - ha dichiarato in apertura di cerimonia il sindaco di Pisa, Michele Conti. - Con quello che andiamo a fare oggi, intendiamo sanare un’altra ferita aperta: chiudere una pagina della nostra storia per aprirne un’altra. Negli ultimi anni, sul una via intitolata a D’Achiardi sono state spese molte parole, raccolte firme, il Consiglio Comunale con le proprie sensibilità si è confrontato sull’argomento. Poi, lo scorso anno, decidemmo di far approvare in Giunta un atto per cambiare finalmente nome alla strada intitolata al rettore dell’Università di Pisa che si rese responsabile dell’espulsione di studenti e docenti ebrei dell’Ateneo Pisano. Via D’Achiardi era stata lì dagli anni ‘60, e forse si era spenta la memoria della sua figura, tanto che i Sindaci che mi hanno preceduto non avevano mai pensato a cambiarne la denominazione - ha aggiunto Conti. - In questo senso va riconosciuto il merito ad alcuni cittadini, Davide Guadagni, Michele Emdin, Michele Battini, di avere promosso un’iniziativa popolare e una raccolta di firme che hanno sollevato il velo della memoria e fatto prendere coscienza a tutti che un cambiamento era necessario".



"Questa giornata è importante per porci la domanda 'Come è stato possibile?' ed è anche il modo migliore per cercare di evitare che eventi simili si ripetano nel futuro" ha dichiarato il rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi. "Fin da piccoli siamo immersi in ambienti, scuole, istituzioni e comunità, che ci presentano i fatti secondo determinate narrazioni che assorbiamo in modo passivo; per questo la cultura, l'Università e la scuola hanno un ruolo fondamentale nell'esercizio del pensiero critico e nel far aprire gli occhi sulle narrazioni distorte della storia che abbiamo interiorizzato".

Il presidente della Comunità Ebraica di Pisa, Andrea Gottfried, ha invece legato una riflessione su ciò che è stato a ciò che stiamo vivendo attualmente in riferimento alla situazione in Medio Oriente, affermando come la comunità ebraica stia vivendo un momento in cui "è un miracolo essere ebrei ed essere vivi in questo momento storico, considerata una pietà che va a corrente alternata: esiste, giustamente per i bambini di Gaza, ma dimentica i bambini di Israele. Il riconoscimento delle responsabilità e delle colpe sembrano a senso unico in una semplificazione che alimenta l'antico odio e ne genera di nuovo. Oggi ci siamo riuniti per onorare la memoria di 6 milioni di persone vittime della barbarie nazista durante l'Olocausto. Mi preme sottolineare che questa giornata non è solo un momento di riflessione ma è stata istituita per legge dello Stato, il 20 luglio del 2000, per preservare la memoria storica ed educare le generazioni future su quali siano state le conseguenze del pregiudizio, dell'indifferenza e dell'odio; tuttavia, come possiamo affermare con certezza che tutto questo non si ripeterà se assistiamo quotidianamente a disumanità che ci riportano crudelmente alla realtà?".

Al termine della cerimonia è stato presentato il bozzetto della stele lapidea a ricordo del cambio di nome della strada che verrà posizionata nell’area verde, a cura dell’artista Andrea D’Aurizio.

Il programma per la Giornata della memoria prosegue sabato 27 gennaio, alle ore 10.30 alla Biblioteca Comunale di Pisa, con la proiezione riservata alle scuole del film d’animazione: 'Anna Frank e il diario segreto' di Ari Folman. Alle ore 11.30 invece il raduno in piazza San Paolo all'Orto davanti alle Pietre d'inciampo, in adesione all'iniziativa nazionale. Mentre fino al prossimo 5 febbraio (orario da lunedì a venerdì 09.00 - 19.00, sabato 10.30 - 19.00) presso Biblioteca Comunale di Pisa si terrà la mostra documentaria 'Noi, i perseguitati: la memoria degli oppressi dal Nazifascismo' a cura della Rete Bibliolandia.