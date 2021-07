'Lavori in corso' a Putignano: la rigenerazione ambientale arriva dalle nuove generazioni

Il progetto, cominciato quest'anno, ne durerà tre e coinvolge alcune classi dell'Istituto Gamerra di Putignano. Obiettivo: ripensare in modo critico il proprio territorio per capire quali sono i limiti e le opportunità.

'Lavori in Corso-adottiamo la città' è un progetto di rigenerazione sociale, ambientale e sociale in 5 aree periferiche d'Italia. E' selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra le aree selezionate anche il quartiere di Putignano, al centro delle riflessioni dei ragazzi e delle ragazze che vi abitano. Venerdì 25 e sabato 26 giugno si è tenuto un laboratorio, partito dai lavori degli studenti, che ha coinvolto i docenti della scuola e ha visto la partecipazione del professor Carlo Patrizio, docente dell'Università La Sapienza alla facoltà di Ingegneria civile e industriale e Vanessa Pallucchi di Legambiente Scuola e Formazione.