La locomotiva del Trammino torna a casa: "Uno dei simboli della storia di Pisa"

Ritorna a Marina di Pisa, lunedì 2 agosto, la storica locomotiva 'Dante Alighieri', che per anni fu in servizio sui binari della linea Pisa-Pontedera prima e Pisa-Boccadarno poi. Costruita nel 1883 dalla ditta tedesca Henschel e Sohn di Cassel, a cavallo tra i due secoli ha trasportato i visitatori dell'epoca, permettendo di ammirare le bellezze del litorale pisano. Verosimilmente rimase in attività a Pisa fino agli anni '20 del Novecento. "Abbiamo voluto riportare uno dei simboli della storia pisana nella riqualificata piazza delle Baleari di Marina di Pisa", dice il sindaco di Pisa Michele Conti. "Il nostro litorale deve tornare ad essere accogliente, confortevole e attrattivo per Pisani e turisti. Ringrazio gli assessori Massimo Dringoli, Raffaele Latrofa e Paolo Pesciatini (rispettivamente all'urbanistica, ai lavori pubblici e al turismo) che hanno fortemente voluto questo progetto. Fondamentali anche il pisano Luciano Duè, che ha rintracciato la locomotiva, e la ricostruzione storica della ferrovia e della locomotiva ad opera di Fabio Vasarelli".