'Non si cancella un'idea così forte': le associazioni manifestano sotto il Comune di Pisa per salvare la Leopolda

Un appello accorato in piazza XX settembre, sotto la sede del Comune di Pisa, convocato dall'Associazione Casa della Città Leopolda nel pomeriggio di venerdì 31 maggio, per chiedere all'amministrazione comunale di ripensare la scelta di togliere la concessione dello spazio alla rete associativa per metterla nelle mani della Patrimonio Pisa s.r.l, la società partecipata al 100% dal Comune. Una scelta notificata il 16 aprile scorso, con tutta l'aria di rappresentare l'epilogo di un'esperienza trentennale a cui, però, non si arrendono le persone che in questo arco di tempo hanno vissuto la Leopolda.

La 'mobilitazione creativa' è stato l'atto successivo di una riflessione avviata collettivamente nell'assemblea pubblica del 2 maggio, e le modalità con cui le associazioni hanno protestato sono state alcune di quelle connaturate al tipo di attività svolte nell'ex stazione: danza, socialità, arte, per ricordare, come ha ribadito Martino Alderigi, presidente dell'Associazione Casa della Città Lopolda, che "la città di Pisa ha bisogno di una politica culturale vivace che le consenta di uscire dal torpore in cui è caduta".

Alderigi risponde anche alla nota diffusa dalla sezione pisana di Fratelli d'Italia diffusa qualche ora prima della mobilitazione, che mette nero su bianco l'entità dei debiti accumulati dalla rete associativa: "Da quando si è insediata la prima giunta Conti le associazioni hanno versato al Comune quasi 400mila euro. La posizione in cui ci troviamo è stata creata consapevolmente dalla stessa amministrazione che ci chiede 120mila euro di affitto annui, dopo aver inoltre azzerato il contributo annuale di 80mila euro a partire dal 2018, rendendoci a tutti gli effetti impossibilitati ad assolvere ai nostri obblighi".