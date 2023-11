In 650 sulle Mura di Pisa e all'Orto Botanico: record di partecipazione al Memorial Masi

Una sfilata di persone in cammino dalla Caserma dei Vigili del fuoco di Pisa verso le mura cittadine e poi nel cuore dell'Orto Botanico dell'Università di Pisa: sono state ben 650 le adesioni alla 17ª edizione del Memorial Masi che si è svolta domenica 26 novembre; il record di partecipazione fino a oggi.



L'iniziativa, che è ormai un appuntamento fisso per chi ha conosciuto Saverio Masi e vuole onorarne la memoria a distanza di anni, è co-organizzata dal Comitato Saverio Masi, dal gruppo di canottaggio Billi-Masi, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pisa e da UISP Pisa.

Sono sempre di più anche le persone che aderiscono per la proposta messa in campo dall'organizzazione: non una semplice commemorazione, ma una mattinata di divertimento, sport e scoperta della città in una dimensione di condivisione e convivialità. Due collaborazioni hanno permesso tutto ciò: quella con ATI Mura di Pisa, che ha confermato per il secondo anno il passaggio dei partecipanti su un tratto di Mura per ammirare i numerosi campanili pisani, Piazza dei Miracoli e la geografia cittadina da una prospettiva inusuale, e quella con l'Orto Botanico dell'Università di Pisa, che ha concesso l'ingresso dei partecipanti secondo un percorso pensato per scoprire i tesori naturali contenuti al suo interno.

Ad attendere i partecipanti al rientro in caserma, un rinfresco e una sottoscrizione a premi facoltativa per chiudere il Memorial Masi vicino ai Vigili del fuoco e al loro impegno nell'onorare la memoria del collega con una manifestazione legata al territorio anche dal punto di vista della solidarietà: ogni anno, infatti, il ricavato della giornata viene devoluto a un'associazione pisana. Quest'anno, la scelta è ricaduta sul Coordinamento Etico dei Caregivers. che promuove e sostiene i diritti delle persone con disabilità e di coloro che se ne prendono cura.