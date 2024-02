Il 9 e 10 febbraio si è svolto a Pisa l’evento conclusivo del progetto 'MyBreathingHeart', frutto della collaborazione tra l'Università di Pisa, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, l'Azienda sanitaria Usl Toscana nord-ovest e la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, quest'ultima coordinatrice del progetto, che ha ottenuto finanziamenti dalla Regione Toscana. Tra i partecipanti all'evento figuravano il D.G. della Fondazione Marco Torre, il Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, la D.G. dell'Aoup Silvia Brani e la D.G. dell’Usl Toscana nord-ovest Maria Letizia Casani.

La prima giornata del convegno, svoltasi alle 9.30 presso le Officine Garibaldi di Pisa, ha visto la presentazione di una rassegna dei contributi provenienti dalla ricerca pisana nel campo medico, che spaziavano dal trattamento dei bambini affetti da sindrome autistica, allo studio del funzionamento di farmaci senza ricorrere a soggetti animali, fino all’analisi automatica di elettrocardiogrammi mediante tecniche di intelligenza artificiale.

Nel pomeriggio è stata presentata la nuova app per la misurazione a domicilio dei movimenti respiratori, sviluppata nel contesto del progetto, insieme alle tecniche di analisi basate sull'intelligenza artificiale per individuare precocemente potenziali patologie. L'applicazione, disponibile per smartphone Android, guida il paziente nell'esecuzione della misurazione indicando dove e per quanto tempo posizionare lo smartphone sul torace. Grazie ai sensori integrati nel dispositivo, l'app registra i segnali di movimento e li trasmette a un server accessibile ai clinici, che possono valutarne i parametri da remoto, anche mediante l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. Nonostante non sia ancora disponibile sul PlayStore, l'app è stata testata su un campione di 270 pazienti fragili, permettendo di individuare anomalie cardiorespiratorie.

La mattina del sabato è stata dedicata alla formazione di specializzandi e dottorandi nel campo medico e biomedico-ingegneristico, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, presso la Gipsoteca di Arte Antica in piazza S. Paolo all’Orto a Pisa, si è svolto un evento di divulgazione aperto alla cittadinanza, con dimostrazioni pratiche dell'utilizzo della nuova app e la possibilità per i partecipanti di provarne il funzionamento.