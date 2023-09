Notte bianca dello Sport a Pisa, la prima edizione è un successo

Prima edizione della Notte bianca dello Sport a Pisa, manifestazione che dal tardo pomeriggio di sabato 23 settembre ha reso protagoniste più di 80 associazioni, società ed enti sportivi della città che hanno potuto presentarsi ai cittadini, con performance e attività rivolte soprattutto ai più piccoli.

L'evento è stato promosso dal Comune di Pisa e dall'assessore allo Sport Frida Scarpa che ha manifestato così la forte volontà di aderire alla Settimana europea dello sport, per una serata che ha portato tantissime persone tra gli stand delle società sportive, allestiti nelle vie del centro storico: un successo che arriva dopo pochi giorni dall'ufficialità dell'ingresso del diritto all'attività sportiva nella Costituzione italiana.



"L’importanza di questa serata è enorme" ha dichiarato l'assessore Scarpa al termine dell'inaugurazione. "Io credo che niente avvenga per caso e per quelle imponderabili traiettorie che prende la vita, mentre lo sport è appena entrato in Costituzione, noi ci troviamo qui a festeggiare questo valore, consapevoli che adesso ci saranno forti impatti sul nostro ordinamento per il rilancio e la ripresa della cultura e del movimento sportivo tutto. Come amministrazione, con questo evento abbiamo dato un segno immenso alla città e alla promozione di attività e associazioni sportive, ma stiamo lavorando anche su tutta l’impiantistica per dare un segnale ancora più concreto".



Hanno collaborato all'organizzazione della Notte bianca dello sport l'Università di Pisa e il Coni, con il coordinamento a livello nazionale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la cura di Sport e Salute spa. Sponsor tecnici della manifestazione sono stati Acque spa e Decathlon.