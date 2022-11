In presidio alla Società della Salute: "Mancate risposte alle domande di sostegno"

Presidio promosso ieri mattina, giovedì 24 novembre, dall’Unione Sindacale di Base davanti alla Società della Salute di Pisa per denunciare le mancate risposte alle tante domande di sostegno che sempre più persone rivolgono al servizio sociale.

"Nonostante la doverosa internalizzazione del personale avvenuta nel luglio scorso, il sistema continua a non funzionare. Evidentemente è necessario un aumento dell’organico con ulteriori assunzioni, evitando così di mettere sotto pressione il personale esistente - sottolineano da Usb - come tutti sanno, i servizi sociali devono svolgere una funzione fondamentale nell'accoglienza e nell'ascolto delle persone che si rivolgono a loro. Chi viene ai nostri sportelli ci racconta invece di attese lunghissime per poter parlare con l'assistente sociale di riferimento, di risposte negative alla richiesta di aiuto per pagare le utenze o gli affitti, di atteggiamenti non sempre disponibili".

"La situazione economica di tante famiglie si sta aggravando sempre più a causa della crisi economica e degli astronomici aumenti del costo della vita, delle tariffe, degli affitti; è perciò indispensabile che vengano date risposte immediate vere a chi chiede aiuto per poter avere accesso a beni e servizi primari, per poter vivere dignitosamente - proseguono dal sindacato - l’Unione Sindacale di Base chiede con forza che il servizio sociale torni ad avere la sua naturale funzione di accoglienza solidale, di ascolto e di ricerca di soluzioni positive ai tanti problemi delle famiglie. Il Comune di Pisa e gli altri Comuni che gestiscono la SdS indirizzino gli uffici ad un corretto rapporto con l’utenza e stanzino risorse sufficienti per risolvere alla radice le problematiche di reddito, casa, accompagnamento e quant’altro che gravano su un numero sempre maggiore di abitanti della nostra città".

"La politica dei 'bonus' una tantum deve finire - concludono da Usb - insieme alle famiglie bisognose, ribadiamo l'urgenza di un incontro con il presidente della Società della salute, nonché sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio per avere risposte concrete".