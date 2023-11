Un video che sta facendo il giro del web e che fa particolarmente male. Il simbolo di Marina di Pisa, uno di quei retoni presenti in molte foto di turisti e cittadini, devastato e trascinato via dalla forza del mare. La piccola casetta non ha resistito alla furia della mareggiata del 3 novembre che ha provocato allagamenti diffusi anche nell'abitato marinese.