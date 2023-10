Riapre al pubblico il sentiero dei Tre Pini a San Piero a Grado: passeggiate nel verde, musicoterapia e giochi interattivi

Inaugurato sabato 7 ottobre il percorso didattico all'interno del Parco dei Tre Pini, rinnovato con un investimento di 37mila euro per le attività di cittadini e associazioni

Uno spazio verde messo a nuovo e riconsegnato alla città è quello festeggiato nella mattina di sabato 7 ottobre, con l'inaugurazione del nuovo sentiero didattico all'interno del Parco dei Tre Pini di San Piero a Grado a cui hanno presenziato Lorenzo Bani, presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, e Sara Frediani, presidente dell'Associazione Talenti Autistici.

Il nuovo sentiero accoglierà contemporaneamente le attività di singoli che potranno effettuare escursioni nel parco e di associazioni, con l'importante impronta data in questo senso da Talenti Autistici, l'associazione fondata da Sara Frediani che dal 2020 ha sfruttato gli spazi concessi dall'Ente Parco per crearvi un parco giochi, una mini fattoria didattica con conigli, alpaca, galline, pecore irlandesi e un orto bio, e che adesso avrà a disposizione per le proprie attività anche la 'Frodo's House' donata dalla Fondazione ‘Il cuore si scioglie di Unicoop Firenze’.

L'Ente Parco di San Rossore ha investito 37mila euro per gli interventi di restauro delle passerelle in legno e di rinnovo del percorso didattico, affidando i lavori alla ditta Appennino di Lucca. Il sentiero dei Tre Pini è aperto il sabato e la domenica, con accesso dal piccolo cancellino a fianco del cancello principale. In futuro le aperture saranno estese anche durante settimana.