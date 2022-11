A Pisa arriva il presidio della campagna di promozione del 'giocare sano'

L'obiettivo dell'iniziativa, realizzata dall’AUSL Toscana Nord Ovest in collaborazione con Lucca Comics & Games, per prevenire l'azzardopatia

Arriva a Pisa il progetto di contrasto all’azzardopatia, da martedì 22 novembre fino a ieri, giovedì 24 novembre, 'Slow Life - Slow Games: Gioca al ritmo giusto'. Lo speciale tour di presidi della campagna di prevenzione dell’azzardopatia, che toccherà 11 ospedali nell’area Toscana Nord Ovest, ha fatto tappa infatti nell’atrio del Distretto dell'Azienda Usl Toscana nord ovest a Pisa (in via G. Garibaldi).

Un corner dove una (finta) slot machine mostra il meccanismo patologico del gioco d'azzardo. Ma, come spiega e sottolinea Francesco Lamanna, responsabile del servizio dipendenze della zona pisana, "il gioco non è negativo di per sé. C'è il gioco sociale, quello dei bambini e che per esempio si ritrova nei giochi da tavola. Il problema è quando si innesca il meccanismo di dipendenza".