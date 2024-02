Dimissioni del questore e dei dirigenti della Polizia di Stato chiamati alla gestione della manifestazione di venerdì scorso, introduzione dei codici identificativi per le forze dell'ordine. Sono queste le richieste che la studentessa Camilla Diurno ha avanzato nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, al prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro in seguito ai fatti accaduti in via San Frediano con gli studenti caricati dalla Polizia di Stato durante un corteo pro Palestina.



Nel video Camilla Diurno, sostenuta da Cambiare Rotta - Organizzazione giovanile comunista, interviene subito dopo l'incontro con l'esponente di Palazzo del Governo, al quale ha chiesto di fare da tramite trasmettendo le richieste agli uffici centrali di governo.