La tradizione di inizio anno a Marina di Pisa si è svolta per la sedicesima volta

In cento hanno risposto presente alla sedicesima edizione del 'Tuffo di Befana', l'iniziativa organizzata a Marina di Pisa da Avis Pisa e Amici del Mare Livorno, aperta a tutti e gratuita. Un rito collettivo, il primo bagno al mare dell'anno fuori stagione nel giorno dell'Epifania; un gesto sinonimo del superamento dei propri limiti, come quello che fanno con generosità e altruismo i donatori di sangue.

Prima del tuffo, la befana Avis ha portato i suoi dolci doni ai bambini presenti, aspettando insieme a loro il via, dato a mezzogiorno, dell'evento che ha riunito la comunità di Marina di Pisa, nonostante la pioggia, in un momento spensierato dopo le difficoltà causate in paese dai danni delle due mareggiate del 3 novembre e del 2 dicembre scorsi.

Hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa varie associazioni di volontariato: Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra Litorale Pisano, Associazione internazionale di Polizia e SICS Toscana. Il Comune di Pisa ha dato il patrocinio e il contributo allo svolgimento.