Al via la V Biennale di Architettura a Pisa, per una visione delle società del futuro all'interno delle città

Al via la V edizione della Biennale di Architettura di Pisa, con una cerimonia di inaugurazione che nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre ha visto presenziare autorità e cittadini presso gli Arsenali Repubblicani.

‘La città condivisa: l’architettura come strumento per nuovi equilibri sociali’, è il focus e il filo conduttore della V Biennale di Architettura di Pisa - ideata e organizzata dall’Associazione LP – Laboratorio Permanente per la città - che si svolgerà in vari luoghi cittadini proponendo incontri, convegni, letture ed esposizioni dal 13 al 29 ottobre, e che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica quale suo Premio di rappresentanza.

I curatori della Biennale, Massimo Del Seppia (coordinatore), Pietro Berti, Silvia Lucchesini e Fabrizio Sainati, attraverso questa rassegna si pongono l’obiettivo di individuare alcune direttrici di ricerca impostate sul ruolo fondamentale dell’architettura ai fini del riequilibrio sociale, offrendo una possibilità di confronto tra esperienze realizzate e visioni future con l’obiettivo di contribuire all’elaborazione di nuovi modelli in grado di cogliere le trasformazioni in atto. Per condividere la loro visione propongono un’esposizione di progetti e realizzazioni ideati da nomi internazionali dell’architettura alla quale si affiancheranno incontri, progetti collaterali, convegni di approfondimento e letture.che avranno luogo in diversi luoghi della città: Arsenali Repubblicani, Bastione Sangallo, Palazzo Lanfranchi, la Scala sopra Le Logge, l’Auditorium di Palazzo Blu, il Fortilizio Torre Guelfa, e l’Auditorium dell’Opera della Primaziale.

L’ingresso ai padiglioni espositivi e ai convegni sarà gratuito, con apertura prevista tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10.30 alle ore 19.00.

Il programma completo può essere consultato su www.biennaledipisa.com