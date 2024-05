"Aborto non un diritto ma una infelice necessità. Io pronto a sabotare iniziative contro la conservazione dell'identità dell'Europa". E' un Vannacci a tutto tondo quello intervenuto nel pomeriggio di giovedì 23 maggio presso la sala conferenze dell'hotel San Ranieri, a Cisanello, per presentare il suo secondo libro, l'autobiografia 'Il coraggio vince'. Il capolista della Lega alle elezioni europee dei prossimi 8-9 giugno si è molto soffermato a delineare la sua idea di Europa ed è stato sollecitato dalle domande dei moderatori a rispondere su temi come ambientalismo, Green Deal, famiglia e ideologia di genere. Presenti al tavolo con lui il Responsabile del comitato culturale 'Il mondo al contrario' di Pisa, Dario Rollo, promotore dell'iniziativa, e l'Onorevole leghista Edoardo Ziello.