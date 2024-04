VIDEO | Vespa World Days: la parata lungo la strada provinciale La Fila a Peccioli

Una carovana lunga 10 chilometri ha percorso le vie della Valdera, partendo da viale Italia a Pontedera, toccando Peccioli per tornare poi indietro nella città dove la mitica Vespa è nata grazie all'ingegno di Corradino D'Ascanio. Rombo di motori, suoni di clacson, saluti e 'batti cinque' per il bagno di folla riservato ai Vespisti lungo il tragitto con tantissimi cittadini che hanno deciso di gustarsi il passaggio della tanto attesa parata in programma in occasione dei Vespa World Days che si chiuderanno domenica.



La pioggia nelle prime ore di sabato mattina ha tenuto tutti con il fiato sospeso, poi le nuvole hanno lasciato posto al sole e la sfilata della mitica Vespa ha preso il via. Da veri e propri mezzi d'epoca a quelli più moderni dai colori scintillanti, chi ha una Vespa non ha voluto rinunciare a prendere parte alla kermesse che ha colorato le strade della Valdera.