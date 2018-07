Tintarella, istruzioni per l'uso: le 10 regole d'oro per esporsi al sole senza danno

Agosto è ormai imminente e con l'arrivo del mese più caldo dell'anno 'Acmonlus-Associazione contro il melanoma', l'associazione che sul territorio pisano è in prima linea per contrastare il melanoma, detta le 10 regole d'oro per abbronzarsi senza danno e dà alcuni consigli per una corretta esposizione al sole.

"Il sole - scrive in una nota l'associazione - libera in noi endorfine, le sostanze che ci danno una sensazione di benessere. Promuove la sintesi della vitamina D, importante per fissare il calcio nello scheletro e prevenire l’osteoporosi, e stimola la sintesi di melanina, che costituisce una protezione naturale dai danni prodotti sul DNA dalle radiazioni ultraviolette che il sole stesso emana. Esporsi al sole, in sintesi, produce molti benefici ma provoca anche effetti dannosi che dobbiamo assolutamente evitare".

L'esposizione prolungata può infatti provocare danni irreparabili che vanno dalla formazione di profonde rughe allo sviluppo di tumori. "Tra i più frequenti - prosegue l'associazione - i basaliomi, che di solito restano localizzati alla pelle e non danno metastasi e i tumori spinocellulari, che raramente possono generare metastasi ai linfonodi regionali o agli organi interni. Il melanoma è più raro ma molto pericoloso perché può provocare metastasi agli altri organi. È un tumore maligno e colpisce principalmente la popolazione caucasica tra i 40 e i 60 anni. Secondo il rapporto AIRTUM 2009 (Registro Italiano Tumori), in Italia ogni anno si registrano circa 18 nuovi casi di melanoma ogni 100mila uomini e oltre 16 casi ogni 100mila donne".