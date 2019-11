Il cantautore pisano Alain Mini al talent di La 5 'I Band'

Il cantautore pisano Alain Mini sbarca su 'I Band', talent televisivo riservato a gruppi vocali e musicali, in onda da marzo prossimo su 'La 5' e gestito dalla Sunshine Production sui canali Mediaset nel pomeriggio del sabato, subito dopo il talent 'Amici. "Sono molto contento - spiega il cantante - di questa partecipazione ad un talent così importante. Proprio in questi giorni sto decidendo il pezzo da portare in gara. Sarà un altro step di questa mia avventura musicale. Il talent si girerà a Casoria nella casa che fu della trasmissione 'Furore', Tony Riggi sarà il direttore artistico per la Regione Lazio e nello stesso tempo il referente europeo per le selezioni I Band insieme al noto batterista Tony Liotta".

In parallelo a questa chiamata sulle reti Mediaset Alain ha appena girato il video della canzone satira 'La Tata di Angelo', in uscita alla fine di novembre e che parla di una ragazza che si impersona nella Tatangelo e che vuole andare a Sanremo. Il brano scritto da Alain, cantato assieme a Tony Riggi, sarà lanciato dalla casa discografica Saar di Milano, prima casa discografica italiana di Gurtler primo produttore di Celentano che ha lanciato il disco '24.000 baci'. Dietro la promozione di questo singolo c'è la regia di Filippo Broglia il quale si occupa di 'Tale e Quale Show' con Rec Media e Pietro Giannetta promoter di Ivana Spagna e Massimo Di Cataldo. Il video sarà girato da Carmine Pelusi, regista di Schicchi, nei luoghi frequentati da Anna Tatangelo fra Latina e Frosinone.

Alain Mini è un cantautore pisano che ha mosso i primi passi nel quartiere popolare Cep a Pisa. Il suo primo brano è stato 'Questa Italia' uno spaccato politico leggero e ironico, che ha permesso ad Alain di spiccare il volo. Dopo questo brano è arrivata la chiamata del sindaco di Abetone-Cutigliano Diego Petrucci che gli ha consentito di partecipare e scrivere la sigla del talk show 'La Pecora Nera' e di partecipare per dieci puntate ottenendo un gran successo, tant'è che sarà inserito nell'album del cantautore romano Tony Riggi sotto la direzione del maestro Vincenzo Sorrentino.

Da sottolineare l'impegno di Alain Mini nel sociale con l'associazione 'Vai Oltre a Ciò che Vedi' insieme a Franceschino Michelotti, il quale ha voluto fortemente scrivere una canzone sulla sua disabilità e con il quale è nato un forte legame che ha permesso la partecipazione a molti eventi tra cui il 27 novembre al PalaCongressi di Pisa, nella serata per la piccola Jo e sabato 14 dicembre per l'inaugurazione della panchina inclusiva 'LiberaMi' alla Biblioteca SMS a San Michele degli Scalzi con il patrocinio del comune di Pisa e delle Magistrature di Sant'Antonio e San Michele che per l'occasione si sono proposte di regalare un piccolo aperitivo ai presenti.