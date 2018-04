Anziani, 25 Aprile di benessere: gita a Pisa con l'Uisp

Un 25 Aprile per tutti quello organizzato dall'Uisp Toscana a Pisa. L'appuntamento è pensato per tutta l'Area Anziani della regione ma, oltre ai comitati toscani, vede la partecipazione anche dal comitato territoriale di Forlì-Cesena, per un totale di oltre 300 persone che si raduneranno nella città della Torre per una giornata all'insegna del benessere a 360°.

Il programma prevede un'accoglienza iniziale al Centro Polifunzionale San Zeno, punto di ritrovo storico dell'Area Anziani pisana e da poco frutto di un attento restauro. Dopo i partecipanti verranno accompagnati sulle bellissime mura medievali pisane e qui verranno guidati da Ilario Luperini degli Amici dei Musei per fruire al massimo dello spettacolo di uno dei percorsi murari.

Finita la visita verranno tutti accompagnati al Circolo Arci Pisanova per un pranzo sociale con accompagnamento musicale per un piacevole pomeriggio insieme in allegria.

"E' significativo che per questa iniziativa venga scelta la data del 25 Aprile - spiega il presidente di Uisp Toscana Lorenzo Bani - è il giorno in cui si celebra la memoria e noi, nel nostro piccolo, ci preoccupiamo che sia in salute. E per salute intendo un benessere psicofisico che è il risultato di un insieme di fattori: la socialità, il movimento, il buon cibo e la cultura". "Questo sarà solo il primo di una serie di appuntamenti - conclude Bani - per riprendere il percorso di attenzione all'area della terza età che il comitato regionale aveva deciso di intraprendere".