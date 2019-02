Calambrone: la Questura cerca gestori per il centro balneare della Polizia di Stato

La Questura di Pisa ha indetto una gara pubblica per l'affidamento della gestione del Centro balneare della Polizia di Stato di Calambrone. In data 21 febbraio sul sito dell'ente è stata reso pubblico l'avvio della ricerca di mercato di imprese interessate per il prossimo triennio 2019/2021. L'attività riguarda l'affidamento dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizia, salvamento a mare, ristorazione e bar.

Il complesso, sito in viale del Tirreno ingresso C-102 , è costituito da 46 cabine in legno, di recente installazione, arenile a disposizione per il noleggio di attrezzature varie (ombrelloni sdraio e lettini), una struttura in legno adibita a bar e cucina ed una spazio ombreggiato frontale con fruizione di tavoli per le consumazioni.

Coloro che intendono partecipare alla gara di affidamento potranno presentare la loro manifestazione di interesse entro iI 13 marzo, seguendo le indicazioni e la modulistica presente sul sito.

