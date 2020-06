Centri estivi nel Comune di Vicopisano: 12 proposte per bimbi da 0 a 14 anni

Al via i centri estivi nel Comune di Vicopisano. Sono 12 le proposte presentate all'ufficio Suap, seguendo la procedura stabilita dalla Regione Toscana conseguente all'emergenza Coronavirus, corredate di un dettagliato progetto che oltre alle attività di ogni centro descrive anche precise prassi di prevenzione del contagio, senza intaccare la piacevolezza della socialità, dello stare insieme e del condividere esperienze per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che si ritrovano.

Tre le proposte dedicate ai più piccoli: Centro Zerosei Primo Volo di Lugnano (1-3 anni), Centro Zerosei Impronte di Marmellata di Vicopisano (0-3 anni) e Nido Integrato il Canguro di Uliveto Terme (0-3 anni). Le attività in programma sono tante: letture ad alta voce, letture animate, giochi, esperienze sensoriali e di manipolazione con elementi naturali (creta, sabbia, terra, farina ecc.), storie con burattini, laboratori creativi, canzoni, pittura, esplorazione del colore in natura, psicomotricità e molte altre.

Per i Centri rivolti ai bambini e alle bambine oltre i 3 anni hanno presentato le loro offerte: Atletica Cascina (che gestisce il Palazzetto dello Sport Valdislovic' di Vicopisano), per la fascia 6-12 anni, il Cif-Centro Italiano Femminile di San Giovanni alla Vena (6-14 anni), Hub22 centro socio-culturale di Caprona (6-14 anni), Centro Zerosei Primo Volo di Lugnano (3-5 e 6-11 anni), Orcotondo (centro estivo in località Sant'Andrea a Vicopisano, 6-11 anni), Società Cooperativa Capitolium (nella scuola elementare di Uliveto Terme, 6-11 anni), l'Associazione Orto dei Sogni (Circolo ARCI Ortaccio a Vicopisano, 6-14 anni), Impronte di Marmellata Centrozerosei (3-6 anni, Vicopisano), Scuola dell'Infanzia Madre di Misericordia di Uliveto Terme (3-6 anni).

Anche in questo caso i progetti includono le attività più varie, disparate e coinvolgenti: si va dal teatro, alle escursioni sul Monte Pisano, dall'arte ai laboratori archeologici, dal gioco ai compiti estivi, dall'orto al giardinaggio, dallo sport alla danza, dal canto ai percorsi in natura, dalla narazione creativa all'artigianato, dalla musica allo yoga, dai laboratori di lingue alle letture animate e tante altre belle esperienze, privilegiando gli ambienti all'aperto, i giardini e i parchi, con spazio per l'interazione con il territorio comunale e la sua conoscenza.