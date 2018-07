Dai capelli all'abito, uomini soddisfatti del look: apre la Sartoria e Barberia Mascagni

L’ispirazione proviene dai tradizionali saloni italiani, che si sono sempre diversificati rispetto ai barber shop di oltreoceano: “I prodotti che usiamo, i servizi che offriamo, le idee che proponiamo sono assolutamente Made in Italy al 100% - parla Sebastiano Boi - la nostra idea è quella di riuscire a consigliare le persone, portarle a valorizzare ed esaltare le differenze specifiche. Proponiamo una esperienza assolutamente italiana, dedicata all’uomo, personalizzata”.

Non esiste più la moda o la tendenza nazionale e internazionale, piuttosto un insieme di idee valide a valorizzare la persona, l’individuo, e metterlo al centro, come descrive il motto 'Wear You Are', che suggerisce anche la presenza di abiti su misura nel salone.

“Abbiamo da tempo una forte collaborazione, oltre che amicizia, con lo stilista Augusto Titoni, titolare del marchio VV by KIDZ - continua Massimiliano Baldini - con lui condividiamo l’idea di servizi, che si parli di look o di outfit, cuciti addosso alla persona, sartoriali, su misura. I suoi abiti sono innovativi e riescono a uscire dalle definizioni, diventando perfetti ed esclusivi per alcuni tratti, per alcuni profili. Un nostro cliente troverà qui una consulenza di immagine a 360°, dal taglio dei capelli a rasatura taylor made della barba, con panno freddo e caldo. Ma anche vestiti, per cambiare look ed esprimere pienamente la propria personalità”.