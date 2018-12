Aeroporto 'Galilei': musica e sconti per i passeggeri

Serie di iniziative dedicate ai passeggeri in arrivo negli aeroporti di Pisa e Firenze nel periodo 18-30 dicembre 2018.

Nelle fasce centrali della giornata infatti mini-concerti nell’area arrivi dei due aeroporti accoglieranno i passeggeri. Un coro gospel, un trio jazz e un duo soul daranno il benvenuto in Toscana a turisti o persone di ritorno in Regione per le festività natalizie.

Un sodalizio, quello tra la musica e Toscana Aeroporti, già cementato lo scorso maggio in occasione di Firenze Rocks, quando i due aeroporti si trasformarono in ideali arene concerto pronte ad accogliere le performance musicali e canore dei passeggeri in transito dai due aeroporti.

Non solo musica, però. Ai passeggeri in arrivo sarà consegnata una Christmas Card che prevede un coupon di promozioni e sconti sui principali eventi artistici e culturali nelle due città di Firenze e Pisa, nei musei e teatri che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa.

Un esclusivo volo in paracadute sopra Firenze, la mostra 'The Cleaner' di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi, lo spettacolo 'Tempesta' al Teatro Verdi di Pisa, la mostra 'Da Magritte a Duchamp' a Palazzo Blu di Pisa, sono solo alcune delle diverse iniziative che i passeggeri in arrivo al 'Galilei' e 'Vespucci' potranno sperimentare nel corso del loro soggiorno in Toscana grazie alle promozioni offerte dalla Christmas Card.