Nuove aperture: ecco 'Eredi Vincenti Cibum', gastronomia di alta qualità

Nello storico storico Palazzo Cevoli, in via San Martino, apre la gastronomia 'Eredi Vincenti Cibum', dall'idea di Francesco Mezzolla, noto esercente nel campo della moda maschile con esperienza commerciale nel campo alimentare e dolciario. Inaugurazione ed apertura sono fissate per il 29 febbraio alle ore 17 con brindisi e degustazioni.

L'obiettivo è l'alta qualità. I prodotti saranno quelli sempre più citati e ricercati dagli chef, tanto che la selezione dei fornitori è avvenuta con la consulenza degli esperti di Casa Tessieri. 'Eredi Vincenti Cibum' aderisce a 'Vetrina Toscana', il brand della Regione che valorizza e promuove i prodotti del territorio.

Per fare alcuni esempi si troveranno dai cantuccini pratesi agli oli del Montalbano, alla proposta di vini delle aziende Barbanera e Usiglian del Vescovo, poi tutte le prelibatezze toscane con in primis tartufi e il cioccolato. Dell'azienda i 'Tartufi di Teo' di Peccioli sono presenti numerose preparazioni, tutte rigorosamente bio certificate e di filiera cortissima, come oli, creme, salse al tartufo. Lato dolce ecco la collaborazione con 'Noalya Cioccolato Coltivato', che a Ponsacco produce a partire esclusivamente da selezionate fave di cacao. In via San Martino ci sarà la gamma completa delle 33 tavolette (22 cru monorigine e 11 blend) e delle creme spalmabili realizzate da Alessio Tessieri, che vanta una pluridecennale conoscenza del cacao sul pianeta e una piantagione di proprietà in Venezuela con le rare e raffinate qualità criollo.

Non mancheranno poi prodotti italiani e internazionali, sempre di alta fascia. Il punto vendita si propone poi nel tempo di organizzare tanti eventi di degustazione e show cooking, occasioni di divulgazione e confronto tra esperti, nonché il continuo aggiornamento delle proposte culinarie sugli scaffali.