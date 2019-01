Oroscopo Paolo Fox 2019, segno per segno cosa dicono le stelle

Finalmente gli appassionati hanno a disposizione le previsioni astrali per il 2019 dell’astrologo più famoso della tv, Paolo Fox, rese note nel corso della trasmissione di Rai Due ‘I Fatti vostri’.

Come lo stesso astrologo ama consigliare ai suoi affezionati fan, lungi dal considerarle un oracolo indefettibile, le previsioni per il nuovo anno vanno verificate, considerando le attitudini e la specificità di ognuno.

Allora, quale sarà l’oroscopo 2019 per i segni zodiacali?

Se per i Sagittari sarà sicuramente un anno interessante, così come per i Leone e i Pesci, un po’ più impegnativo lo sarà per i Cancro: “Ha problemi da risolvere. È bene che i nati nel segno si fermino a riflettere. Hanno Saturno in opposizione. Anche l’amore può essere coinvolto”, aveva rivelato qualche tempo fa Paolo Fox.

In ogni modo, una cosa è certa: ad ogni componente dello Zodiaco, il 2019 regalerà qualcosa.

Di seguito, i consigli e gli avvertimenti di Paolo Fox per iniziare nel migliore dei modi il 2019.

Ariete

Siete più forti del 2018. Maggio e giugno sono i migliori per le relazioni sentimentali. L’estate passata è stata compromettente, ma da aprile avrete grandi conferme. Nel lavoro potreste essere soggetti a un part time. E’ un anno pieno di variabili ma tutto sommato fortunato grazie a Giove.