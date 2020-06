Prelievi del sangue: ripartita l'attività senza grosse criticità

Dopo tre mesi di lockdown, durante i quali le accettazioni per i prelievi sono state fatte solo per casi urgenti e solo su prenotazione via telefono, al secondo giorno di riapertura dei centri prelievi anche con l’accesso diretto al pubblico, in tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest non si sono registrati particolari disagi e i tanti accessi previsti sono stati gestiti senza grossi problemi dagli sportelli sul territorio. L’unica criticità è stata riscontrata al Cup di Rosignano, dove il notevole afflusso ha costretto diverse persone a rimanere in coda. L’Azienda ha adottato alcuni correttivi all’organizzazione dello sportello e domani la situazione sarà di nuovo a regime.

Al punto prelievi di via Colombo a Pontedera, solo nella mattina di oggi (martedì 16 giugno) sono stati fatti ben 110 prelievi. Nella zona pisana infatti molta dell’attività dei prelievi è assorbita dall'Azienda ospedaliera; l’unico giorno ad accesso diretto al momento è stato ieri (lunedì 15 giugno) a Cascina, dove l’orario di apertura è stato aumentato di un’ora, dalle 9 alle 10, consentendo 15 prelievi in più rispetto alle altre settimane.

Il distretto ha poi rimodulato l’attività di prelievi ad accesso libero nel seguente modo:

- il distretto di via Cilea a Pisa sarà aperto ad accesso libero ogni giovedì dal 18 giugno con orario 7.30 - 11

- Il distretto di Marina di Pisa sarà aperto da sabato 20 giugno e fino al 4 luglio con prenotazione fino alle ore 9 e dalle 9 alle 10 ad accesso libero. Dall’11 luglio l’accesso libero sarà possibile il sabato con orario 7.30-10

- Il distretto di Calci dal 24 giugno fino al 1 luglio è aperto con prenotazione fino alle ore 9 e dalle 9 alle 10 ad accesso libero. Dall’8 luglio sarà aperto il mercoledì ad accesso libero con orario 7.30 - 10

- A Vecchiano il distretto sarà aperto da sabato 20 giugno al 4 luglio con prenotazione fino alle ore 9 e dalle 9 alle 10 con accesso libero. Dall’11 luglio sarà aperto il sabato ad accesso libero con orario 7.30-10

- Il distretto di Cascina è aperto con orario 9 – 10 ad accesso libero ogni lunedì.