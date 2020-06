Sanità in Valdera: riattivati gli sportelli cup per prenotare visite ed esami

Nei distretti sanitari della Valdera è stata attivata la riapertura ad accesso diretto agli sportelli di front office Cup, per prenotare visite specialistiche, esami del sangue, esami di laboratorio e riscossioni ticket. Lo comunica l'Azienda Usl Toscana nord ovest, che mette in campo questa misura per rispondere alla notevole domanda di prestazioni che si sono registrate negli ultimi giorni. Ecco di seguito le sedi e gli orari interessati.

- Il distretto di via Fleming a Pontedera sarà aperto ad accesso diretto il lunedì e il mercoledì in orario 10.30-13 e 13.30-16.30 e il venerdì mattina in orario 10:30-12:30.

- Il distretto di via Verdi a La Rosa sarà aperto ad accesso diretto il mercoledì e il venerdì in orario 10.30-12-30.

- Il distretto di via Rospicciano a Ponsacco sarà aperto ad accesso diretto il martedì e il giovedì in orario 10.30-12.30.

- Il distretto di via Pacini a Bientina sarà aperto ad accesso diretto il lunedì e il mercoledì in orario 10.30-12.30.

- Il distretto in via San Michele a Santa Maria a Monte sarà aperto ad accesso diretto il martedì e il venerdì in orario 10.30-12.30.

Presso tali punti si potranno effettuare la prenotazione di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e prelievi del sangue, la riscossione dei ticket e altre pratiche amministrative. Gli orari di apertura potranno subire variazioni in base all’andamento del flusso dell’utenza e della tipologia di domanda, di cui verrà data adeguata comunicazione. Per evitare eccessivi assembramenti gli accessi potrebbero essere contingentati.

Le prenotazioni per i prelievi del sangue possono essere effettuate anche chiamando il numero di telefono 0587 273048 dal lunedì al venerdì in orario 8-13 e il martedì e il giovedì anche in orario 14-17.

Si ricorda che è comunque sempre attivo, e da privilegiare. il servizio di posta elettronica serviziamministrativisportelli valdera@uslnordovest.toscana. it per i seguenti servizi: la prima scelta del medico o del pediatra di famiglia, l'iscrizione al sistema sanitario nazionale dei cittadini italiani, il rilascio e l'attivazione della tessera sanitaria Team, il rilascio dell'attestato di esenzioni e fasce di reddito per ticket. Inoltre, i cittadini possono autonomamente fare il cambio di medico e di pediatra di famiglia e l'autocertificazione per l'esenzione e fasce di reddito anche on line, attraverso il portale Open Toscana e la app Smart SST della Regione Toscana.