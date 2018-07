Selezione online per entrare nell'Albo di rilevatori dell'Unione Valdera

Si sta avvicinando il momento del nuovo censimento dell'Unione Valdera e l’ente di via Brigate Partigiane ha deciso di premunirsi, formando un albo di rilevatori.

L'Unione Valdera quindi, per la realizzazione delle indagini multiscopo promosse dall’Istat per gli anni 2018-2021 e in vista dell’attuazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021, indice una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di un Albo dei rilevatori statistici dal quale attingere per affidare incarichi esterni di rilevazione di tipo occasionale.

La domanda di partecipazione può essere presentata solo on-line entro le ore 13 del 23 luglio 2018. L'accesso all'Albo dei rilevatori avviene tramite una graduatoria, che viene formata sulla base dei titoli posseduti dai partecipanti. L’Albo avrà validità fino al 31 dicembre 2021.