Jeans, a ciascuno il suo stile: i consigli per scegliere quello giusto in base al fisico

E’ il capo che più di qualsiasi altro è destinato a restare nell’armadio per anni e anni, incurante delle mode che passano e delle tendenze che decantano i vari ‘in’ e ‘out’ stagionali: i jeans, i pantaloni per eccellenza, quelli che da generazioni sono indossati ad ogni età con la certezza di centrare l’obiettivo di uno stile esente da critiche, continuano ad essere oggetto di acquisto da parte dei clienti che però non sempre sanno orientarsi nella giungla dei modelli per trovare, alla fine, quello più adatto al proprio fisico.

Il sito 'Who What Wear' ha indicato dei consigli utili se davvero si vuol trovare il modello di jeans perfetto da indossare e indossare ancora, dritte che potranno servire a quanti vogliano finalmente trovare il denim perfetto a cui riservare un posto fisso nel proprio guardaroba.

- Non seguire le tendenze stagionali. Prima regola d'oro per trovare il paio di jeans perfetto è ignorare le tendenze stagionali che vanno e vengono. E’ anche bene provare alcuni modelli di jeans ‘passeggeri’, ma lo stile è un’altra cosa e per quello occorre non cedere alle lusinghe delle mode che dopo qualche mese impongono tutt’altro.

- Sperimentare nuovi stili. Gli esperti di moda sostengono che sia fondamentale essere aperti a sperimentare nuovi stili di abbigliamento anche lontani da quelli sempre indossati, certi che osservarsi in una nuova veste possa rivelarsi davvero una sorpresa. Il taglio preferito è sempre stato quello ‘a sigaretta’? Bene, azzardare quello ‘a palazzo’ o ‘a zampa’ potrebbe essere foriero di un piacevole risultato.

- Controllare la qualità del denim. La qualità del tessuto è fondamentale se il fine è anche quello della durata del capo al di là del numero di lavaggi, soprattutto quando si indossano spesso per opportunità e comodità. Naturalmente, il jeans qualitativamente migliore potrà anche essere più costoso, ma l'investimento sarà recuperato nel tempo.

- Puntare sulla comodità. Il jeans deve essere prima di tutto comodo. Può calzare alla perfezione al fisico, risultare gradevole alla vista ed essere anche in linea con i gusti del momento, ma se – ad esempio – sedendosi o camminando a lungo resta troppo aderente e causa fastidi vari, lasciate perdere: non è il modello giusto.

Jeans, come scegliere il modello giusto in base al fisico

Fondamentale per la scelta del modello di jeans più adatto è anche, ovviamente, prendere in considerazione il proprio fisico. Ecco, dunque, qualche indicazione da non tralasciare prima di acquistare un paio di jeans.

Gambe magrissime. Per chi ha gambe molto magre, meglio evitare i jeans skinny e preferire i modelli ampi che donano volume, come quelli fascianti in vita ma morbidi sulle cosce e leggermente più stretto sulle caviglie, oppure quelli a palazzo che cadono uguali per tutta la lunghezza.

Gambe corte. Ideali sono i jeans a vita alta, grazie ai quali la gamba guadagnerà molti centimetri. Da evitare quelli a vita bassa e corti alla caviglia che tendono ad accorciare ulteriormente la figura.

Fisico rotondo. Se il dettaglio del fisico è un po’ di pancetta, le forme perfette per riequilibrare gambe e busto sono i cosidetti ‘bootcut’ (modello simile a quello a zampa, ma meno svasata: è aderente su fianchi e cosce e poi si allarga dal ginocchio in giù, senza che la svasatura sia troppo ampia), quelli a zampa e a gamba dritta, perché il volume sul polpaccio riequilibra visivamente il fianco ampio. Da evitare il modello skinny che accentua le rotondità e fa risaltare ancora di più cosce, fianchi e sedere voluminosi.

Vita sottile. I jeans a vita alta sono perfetti per esaltare il punto di forza della vita stretta. Se si vuole camuffare fianchi e gambe, scegliere un bootcut, una zampa o un modello a palazzo.

Fianchi e sedere importanti. Da evitare il modello skinny, via libera a modelli dal bootcut al palazzo, che riequilibrano immediatamente il lower body.