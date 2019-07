Mantenere puliti i capelli: le abitudini più comuni da evitare

Tra smog, caldo, polvere e sudore, mantenere i capelli puliti può risultare un compito davvero difficile. Esistono però dei trucchi che aiutano a mantenere la propria chioma pulita più a lungo nel tempo. Dopo aver fatto lo shampoo, tutto quello che dobbiamo fare è evitare alcune abitudini comuni che tendono a sporcare i capelli velocemente, spesso a nostra insaputa.

Ecco quali sono.

Toccare frequentemente i capelli con le mani

Mettere i capelli dietro l’orecchio, spostare spesso la frangia o quel ciuffo ribelle, sistemare continuamente l’acconciatura: tra le abitudini più comuni e a cui spesso non si fa caso, al primo posto troviamo indubbiamente quella di toccarsi i capelli.

Eppure, toccarsi spesso i capelli con le mani tende a sporcarli con più facilità e li appesantisce, perché l’unto naturale delle dita viene trasferito sulle ciocche: un’abitudine, quindi, da abbandonare subito!

Portare il cappello troppo spesso

Indossare continuamente il cappello può danneggiare e sporcare più velocemente i capelli: se utilizzato per troppe ora al giorno, infatti, non permette loro di respirare e favorisce la produzione di sebo, soprattutto se si soffre di capelli deboli o grassi.

Capelli liberi al vento

Il vento stressa i capelli, tra nodi, effetto crespo e lunghezze disidratate, oltre a depositare tra le lunghezze polvere e corpuscoli. Annoda un foulard fra i capelli per proteggerli e spazzolali bene alla sera.

Utilizzare una spazzola sporca

Le spazzole, se non pulite regolarmente, diventano il ricettacolo di polvere, sporco e residui di prodotti per lo styling, che vengono trasferiti sui capelli ogni volta che li spazzoliamo, rendendoli sporchi e unti. Inoltre, se usi una spazzola piena di capelli, finirai per trasferire il sebo dalla vecchia chioma a quella pulita, che si sporcherà quindi all'istante

Ecco perché è importantissimo pulire regolarmente gli accessori che usi per acconciare la chioma, soprattutto spazzole e pettini.

Legare troppo spesso i capelli

Portare molto spesso acconciature strette, come code alte e chignon, rovina i capelli e fa si che si sporchino prima: elastici e forcine, infatti, “tirano” i capelli, stressando, di conseguenza, anche il cuoio capelluto e favorendo la produzione di sebo. Cerca quindi di alternare acconciature morbide ai capelli sciolti.

Evita inoltre di legare i capelli con un elastico qualunque: se non è rivestito o ha delle parti in metallo, potrebbe danneggiarli, strappandoli e agevolando la formazione di nodi.

Attenzione ai prodotti per lo styling

I prodotti destinati allo styling possono depositarsi sul cuoio capelluto, impedendogli così di respirare, e sporcano più facilmente i capelli, specialmente se di bassa qualità o utilizzati in maniera sbagliata. Fasi attenzione a scegliere prodotti specifici per le tue esigenze e di ottima qualità.