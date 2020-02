I rimedi naturali per nascondere le cicatrici sul corpo

In casa, al lavoro, mentre si fa sport o all'aperto, può capitare a tutti di farsi male e di procurarsi qualche piccola o grande ferita. Soprattutto in caso di piccole bruciature o tagli, poi, il processo di cicatrizzazione può richiedere molto tempo.

Come fare?

Oltre a creme e olii presenti sul mercato e acquistabili in farmacia o in parafarmacia, in caso di piccoli tagli o ferite si possono provare dei rimedi al cento per cento naturali, in modo da accelerare il processo di cicatrizzazione e levigare i segni della pelle.

Rimedi naturali

Tra i rimedi naturali da provare in caso di ferite e cicatrici troviamo: