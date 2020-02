Unghie sfaldate: quali sono le cause e come rimediare

Le unghie rappresentano delle importanti spie per la salute del nostro organismo, e il loro aspetto può comunicare in anticipo un sintomo, un problema o una carenza di cui non si è a conoscenza.

Le cause

Tra i problemi più diffusi legati alle unghie ci sono le unghie sfaldate, fragili e che si rompono facilmente. Ma quali possono essere le cause? Ecco un elenco:

smalti e ricostruzione : se si usano spesso degli smalti o si ricorre spesso alla ricostruzione in gel, le unghie potrebbero risentirne e diventare più fragili.

: se si usano spesso degli smalti o si ricorre spesso alla ricostruzione in gel, le unghie potrebbero risentirne e diventare più fragili. Detergenti aggressivi : bisogna fare sempre attenzione ai prodotti che si utilizzano, perché detergenti o detersivi troppo aggressivi possono indebolire e rovinare le unghie.

: bisogna fare sempre attenzione ai prodotti che si utilizzano, perché detergenti o detersivi troppo aggressivi possono indebolire e rovinare le unghie. Carenze nutrizionali : alcune di queste sono la causa della fragiità e dello sfaldamento delle unghie. Si parla soprattutto di zinco, vitamina B6 e B5, ma anche vitamina A e calcio.

: alcune di queste sono la causa della fragiità e dello sfaldamento delle unghie. Si parla soprattutto di zinco, vitamina B6 e B5, ma anche vitamina A e calcio. Funghi : le infezioni da funghi rendono le unghie più fragili e deboli. Se si nota sfaldamento, ingiallimento e indebolimento dell'unghia, potrebbe trattarsi di un infezione, per cui è meglio rivolgersi a un medico.

: le infezioni da funghi rendono le unghie più fragili e deboli. Se si nota sfaldamento, ingiallimento e indebolimento dell'unghia, potrebbe trattarsi di un infezione, per cui è meglio rivolgersi a un medico. Anemia e tiroide: le unghie fragili possono essere anche un sintomo di anemia, disidratazione o di intolleranza al glutine. Se le unghie sono molto morbide, invece, ci potrebbe essere un problema legato alla tiroide.

I rimedi naturali

In presenza di unghie fragili, che si spezzano o che si sfaldano, si possono provare questi rimedi: