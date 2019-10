Ridere fa bene: ecco 4 motivi per farlo spesso

Oggi si dovrebbe sorridere di più e magari indurre le persone a farlo, considerando quanto faccia bene a corpo e mente un gesto così semplice che anche dalla scienza è stato indicato come toccasana per l'organismo e la mente. Vediamo insieme 4 motivi per i quali ridere in compagnia è utile per la nostra salute:

- crea l’effetto di un vero e proprio massaggio, poiché la contrazione del diaframma stimola fegato, milza, stomaco e intestino. Rilassa i muscoli e anche il viso, il collo, le braccia, l’addome.

- Produce dopamina, un neurotrasmettitore capace di generare una sensazione di piacere che fa calare la tensione. Un minuto di riso irrefrenabile equivale a 45 minuti di relax.

- Ha una funzione terapeutica riconosciuta in ambito medico, poiché gli ormoni liberati da una bella risata attenuano la sensazione di dolore e aumentano la soglia di sofferenza. Alcuni ricercatori sostengono che il riso agisca sul sistema immunitario, incrementando gli anticorpi contenuti nella saliva e rendendo quindi meno vulnerabili alle infezioni come il raffreddore.

Molti studi, inoltre, tra cui quelli condotti dall'Università del Maryland a Baltimora, hanno dimostrato che senso dell’umorismo e sorriso diminuiscono i rischi di malattie cardiovascolari, in particolare l'infarto.

- Fa dimagrire: una ricerca pubblicata sull'International Journal of Obesity ha dimostrato che ridere 15 minuti al giorno può permettere di perdere in un anno oltre due chili.