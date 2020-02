I consigli per riprendere la forma migliore dopo l'influenza

Tutto il periodo invernale è caratterizzato dalle frequentissime influenze stagionali, che spesso arrivano anche in modo inaspettato, non lasciando molto spazio alla prevenzione. Durante il peridio di malattia è importante riposare molto e curarsi con le giuste medicine, ma anche durante il post-influenza è bene pianificare un recupero graduale e ricostituente per ritrovare tutte le energie perse.

La dieta: cosa mangiare

Anche dopo l'influenza, la stanchezza e la spossatezza permangono e non è semplice, quindi, riprendere subito i ritmi a cui si è abituati. Per riprendersi al meglio, anche un'alimentazione sana ed equilibrata può aiutare. Nel periodo post-influenza, quindi, è meglio mangiare cibi freschi, con alto contenuto di vitamine e sali minerali (frutta, verdura, lattici, cereali integrali, ecc), con pochi grassi. In questo periodo si possono mangiare anche carboidrati, come riso, patate e pasta. Inoltre, sono consigliati: frumento integrale, orzo, arachidi, cereali integrali, ortaggi verdi, radicchio, frutta secca. Ancora, bere tanta acqua, ma anche spremute fresche, tè, tisane, succhi di frutta e tutti quei liquidi che possono aiutare il corpo a reidratarsi.

Integratori post-influenza

Oltre a seguire una dieta sana, per guarire più in fretta si possono anche assumere degli integratori alimentari in grado di apportare vitamine e sali minerali. Ma quali scegliere?