Salute: gratis per i 65enni il vaccino contro il 'fuoco di Sant'Antonio'

Tutti i 65enni, ovvero le donne e gli uomini nati nel 1954, hanno diritto alla vaccinazione gratuita contro l’herpes zoster, meglio conosciuto come 'fuoco di Sant’Antonio'. Agli aventi diritto arriverà una lettera di invito a fissare un appuntamento per la vaccinazione, da somministrare in una sola dose. Restano validi, per chi non ne avesse ancora usufruito, gli inviti fatti negli scorsi anni e il diritto alla gratuità per i nati nel 1952 e 1953.

L’herpes zoster è una malattia molto comune e debilitante causata dalla riattivazione del virus della varicella. Circa il 95 per cento della popolazione adulta ha contratto nel corso della vita la varicella ed è quindi a rischio. In media una persona su quattro sviluppa il 'fuoco di Sant’Antonio' che porta a una cosiddetta nevralgia post erpetica ovvero un dolore cronico resistente a molti trattamenti. Oltre all’età, anche condizioni mediche come il diabete o eventi stressanti della vita possono aumentare il rischio di riattivazione. Il recente piano nazionale di prevenzione vaccinale ha inserito l’anti-herpes zoster nei livelli essenziali d’assistenza offrendola gratuitamente, mentre normalmente il costo si aggirerebbe oltre i 100 euro.

La vaccinazione, oltre che ai 65enni, è offerta gratuitamente anche per i soggetti di età superiore ai 50 anni con particolari patologie come diabete mellito, patologie cardiovascolare con rischio ischemico, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), patologie per le quali si prevedono terapie immunosoppressive, soggetti con patologie che determinano immunosoppressione o zoster recidivante. La vaccinazione anti herpes zoster è raccomandata per tutti i soggetti sopra i 50 anni anche in coloro che hanno già sofferto del 'fuoco di Sant'Antonio'.

Gli interessati della zona pisana dovranno telefonare al Cup al numero 050/954412 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17 per la prenotazione. La vaccinazione viene eseguita negli ambulatori posti al primo piano di Galleria Giovan Battista Gerace (civico 14) tutte le mattine dalle 8 dal lunedì al giovedì insieme alle altre vaccinazioni, il venerdì mattina con un ambulatorio dedicato alla vaccinazione anti herpes zoster e alla vaccinazione antipneumococco anch'essa offerta alla coorte dei 65enni. Per informazioni telefonare in orario di ufficio a: 050/954160-162-442-444.