Al via il controllo di vicinato a Cascina: cittadini protagonisti per la sicurezza

A Cascina parte il controllo di vicinato. E' stato siglato questa mattina, 7 agosto, in Prefettura il protocollo d'intesa per dare il via alla partecipazione diretta dei cittadini nella sicurezza della città.

Presente a Palazzo del Governo l'europarlamentare ed ex sindaco cascinese, ora assessore alla Sicurezza, Susanna Ceccardi.



"I modelli di sicurezza partecipata dai cittadini funzionano e devono essere incentivati - afferma Ceccardi - ogni cittadino che porta in giro il cane o va a fare una passeggiata nella propria frazione può essere un valido strumento di controllo se inserito in un circuito collegato alle forze dell'ordine.

Un tempo c'era l'anziano che stava a frescheggiare sull'uscio di casa e avvisava i vicini di movimenti sospetti o sconosciuti, oggi si trasporta lo stesso principio istituzionalizzandolo".

"Grazie al prefetto Giuseppe Castaldo, al questore Paolo Rossi e a tutte le forze dell'ordine presenti per questo importante passo in avanti per la nostra sicurezza" conclude Ceccardi.