Allerta meteo rossa per rischio idrico: le previsioni meteo

Il bollettino delle ore 13 della protezione civile regionale ha certificato l'alto grado di attenzione delle autorità per la sicurezza idraulica a Pisa e provincia. L'avviso è infatti passato al codice rosso per il reticolo principale: sarà valido fino alle 23.59 di lunedì 18 novembre.

Vi rientrano il comune di Pisa e le aree limitrofe, fino al comprensorio del cuoio. Questi i comuni: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e Vicopisano.

Rimane infine l'allerta meteo gialla per tutta la regione per rischio idrogeologico e per la costa pisana anche quello per mareggiate.

Le previsioni

Continuano ad affluire sulla regione correnti umide e moderatamente instabili. Domani 18 novembre è atteso un nuovo sistema perturbato con precipitazioni diffuse, ma non particolarmente intense.

PIOGGIA: oggi, domenica, precipitazioni sparse o isolate, localmente temporalesche sul nord ovest in serata. Domani, lunedì, nuovo peggioramento con piogge diffuse già nel corso della mattina, ma più abbondanti dal pomeriggio. Temporali solo occasionali.

TEMPORALI: oggi, domenica, possibilità di locali rovesci o temporali più probabili in serata sul nord ovest. Domani, lunedì, isolati rovesci temporaleschi saranno possibili su Arcipelago e fascia costiera.

VENTO: oggi, domenica, forti raffiche di Libeccio fino a 70 km /h su costa livornese e Arcipelago; fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici (in particolare appennino settentrionale). Domani, lunedì, in serata, venti di Scirocco con raffiche fino a 80 km/h sull'Arcipelago, fino a 60-70 km/h sulla costa e fino a 90 km/h sui crinali dell'Appennino settentrionale.

MARE: oggi, domenica, mare fino ad agitato al largo a nord dell'Elba. Mare molto mosso altrove. Domani, lunedì, mari molto mossi.