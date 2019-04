Anniversario della fondazione della Polizia: gli agenti premiati

Si è svolta oggi, 10 aprile, la celebrazione pisana del 167° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato presso la Caserma 'Mameli' di via San Francesco. Si sono ritrovati i vertici delle autorità e forze dell'ordine della provincia per celebrare la ricorrenza, dopo che già ieri il Questore Rossi ha tracciato la situazione dello scorso anno, con il calo dei reati e l'aumento di arresti ed espulsioni. Presente oltre il rappresentante del governo, il prefetto Giuseppe Castaldo, il sindaco di Pisa Michele Conti, con l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno e il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi.

Ecco i servitori dello Stato premiati per le loro attività nel settore della pubblica sicurezza:

- Medaglia di bronzo al merito civile conferita dal Ministro dell'Interno all'assistente capo Dal Canto Massimiliano, upgsp, volanti. Motivazione: "Con pronta determinazione, in ore serali, interveniva unitamente ad altri colleghi, nelle operazioni di ricerca di un anziano che si era smarrito nei boschi. A seguito delle indicazioni fornite telefonicamente dalla persona in difficoltà, dopo alcune ore riuscivano a raggiungere l'uomo e, nonostante la scarsa visibilità e una bufera di neve in corso, a portarlo in salvo. Chiaro esempio di non comune senso del dovere e di elette virtù civiche - 29 gennaio 2011 Genova". Ha consegnato il premio il prefetto della provincia di Pisa dottor Giuseppe Castaldo.

- Encomio solenne conferito dal Capo della Polizia al 1° dirigente della polizia di stato dottor Ponzo Bernardino dirigente polizia amministrativa e sociale, con la seguente motivazione: "Evidenziando elevate capacità professionali, non comune conoscenza delle tecniche investigative, dirigeva un'articolata operazione di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito alle truffe sul web su tutto il territorio nazionale - Roma, 6 luglio 2015". Ha consegnato il premio il questore della provincia di Pisa dottor Paolo Rossi.

- Encomio solenne conferito dal Capo della Polizia all'assistente capo coordinatore Lombardi Sergio, upgsp volanti con la seguente motivazione: "Evidenziando elevate capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo, espletava, libero dal servizio, un intervento di soccorso pubblico in seguito ad un incendio sviluppatosi in un appartamento traendo in salvo una donna, la propria figlia ed un cane - Cascina (Pisa), 15 dicembre 2015". Ha consegnato il premio il procuratore della repubblica dottor Alessandro Crini.

- Encomio solenne conferito dal Capo della Polizia all'assistente capo Laveglia Michele e agente scelto Perrotta Luca, upgsp volanti, con la seguente motivazione: "Evidenziando elevate capacità professionali, non comune determinazione operativa e sprezzo del pericolo, espletava una complessa operazione di soccorso in favore di alcune persone anziane, rimaste intrappolate all'interno delle proprie abitazioni, a seguito di un incendio -San Giuliano Terme - 14 maggio 2015". Ha consegnato il premio il comandante della 46ª brigata aerea il generale Girolamo Iadicicco".

- Encomio conferito dal capo della polizia al vicequestore aggiunto dottoressa Rita Sverdigliozzi e sovrintendenti capo Quattriglia Giulio e Scovenna Saverio, squadra mobile, con la seguente motivazione: "Evidenziando notevoli capacità professionali, dirigeva un'attività investigativa che consentiva di assicurare alla giustizia un sodalizio criminale, responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina -Pisa 9 maggio 2016". Ha consegna il premio il colonnello Nicola Bellafante.

- Medaglia di argento di commiato conferita dal Capo della Polizia al sostituto commissario in quiescenza Bosco Lucia. Ha consegna il premio il questore della provincia di pisa dottor Paolo Rossi.