Stazione, scatta il controllo: sorpreso con la droga e 5.300 euro

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, impegnati nei controlli dell'operazione 'Strade Sicure' insieme ai militari dell'Esercito, hanno arrestato l'altra sera un 30enne di nazionalità georgiana per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti in Piazza della Stazione e sottoposto quindi a perquisizione. La verifica ha portato al sequestro di circa 7 grammi di marijuana, ma soprattutto al rinvenimento di 5.300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'uomo è risultato in possesso anche di 3 documenti di indentità falsi. Nello stesso contesto è stato denunciato un altro connazionale dell'uomo, che aveva con sé un certificato di registrazione quale richiedente asilo della Germania palesemente contraffatto. Nella stessa serata altro pesonale dei Carabinieri aveva sorpreso, sempre in Piazza della Stazione, un 30enne italiano in possesso di un panetto di hashish di 88 grammi.